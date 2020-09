Com salário de R$ 6.900, multinacional Bayer abre inscrições para programa destinado a candidatos negros

247 - A Bayer, empresa química e farmacêutica global, abriu inscrições para o seu programa de trainee, destinado a candidatos negros. As inscrições começaram nessa segunda-feira (21) e vão até o dia 21 de outubro. As vagas da multinacional serão destinadas a cidades de São Paulo (SP), Belford Roxo (RJ), Camaçari (BA), Petrolina (PE) e Uberlândia (MG).

A empresa seguiu o mesmo caminho da Magazine Luiza, que fará um trainee exclusivo para negros. Magalu, a 'tuiteira' das lojas da Magazine, afirmou que membros da empresa estão "absolutamente tranquilos quanto à legalidade" do programa. A postagem foi publicada após o deputado federa Carlos Jordy (PSL-RJ) anunciar que vai recorrer ao Ministério Público (MP) com o objetivo de apurar suposto crime de racismo.

Poderão se inscrever no programa da Bayer os profissionais negros graduados (bacharelado ou tecnólogo) ou pós graduados entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020. A empresa atua nas áreas de saúde, agricultura, agronegócio e materiais de alta tecnologia.

