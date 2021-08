Comercial da Snickers na Espanha é acusado de homofobia

Vídeo de 20 segundos mostra um influenciador gay virando “homem” após comer o chocolate, que completa com o slogan “você não é você quando está com fome” edit

TrendsBR - Um comercial de TV de 20 segundos do chocolate Snickers exibido na Espanha está causando polêmica ao ser acusado de homofobia. Nele, o influenciador digital espanhol Aless Gibaja, assumidamente gay, se transforma num homem barbudo com voz grossa após comer o doce produzido pela Mars.

O vídeo, produzido pela agência de propaganda Contrapunto BBDO, se tornou viral no Twitter na última quarta (4/8), quando foi visto mais de um milhão de vezes, e acabou provocando até pedidos de boicote ao Snickers.

No famigerado comercial, Alees Gibaja está num quiosque de praia com um amigo realizando um pedido ao garçom: “suco de laranja gostoso com vitaminas A, B e C: abracinhos, beijinhos e carícias ‘around the world’ [pelo mundo afora]”, diz o digital influencer.

O garçom, parecendo confuso, oferece a ele o chocolate Snickers. Depois de dar uma mordida, o espanhol parece se transformar num homem barbudo. “Melhor?”, pergunta o amigo. “Melhor”, responde o “homem” com voz grossa. Em seguida aparece o tradicional slogan do chocolate da Mars: “você não é você quando está com fome”.

O anúncio desencadeou uma onda de acusações nas redes sociais de que a marca estava insultando os gays.

“Nossa sociedade é diversa e tolerante. Esperamos que aqueles que têm o poder de tomar decisões sobre o que vemos e ouvimos em comerciais e programas de TV também aprendam a ser tolerantes”, diz Irene Montero, ministra da igualdade da Espanha, citada pela emissora estatal britânica BBC.

Na última quinta (5/8), a Snickers Espanha se pronunciou, afirmando que estava excluindo o anúncio e pediu desculpas por “qualquer mal-entendido” que ele possa ter causado.

“Nessa campanha específica, o objetivo foi transmitir de uma forma amigável e casual que a fome pode mudar seu personagem. Em nenhum momento houve a intenção de estigmatizar ou ofender qualquer pessoa ou grupo”, informa a marca de chocolate, citada pela BBC.

Um porta-voz da fabricante Mars também pediu “sinceras desculpas” por qualquer dano causado pelo anúncio e reconheceu que “foi malfeito”.

“Levamos direitos iguais e inclusão a sério; queremos um mundo onde todos sejam livres para serem eles mesmos; e acreditamos que, como empregadores e anunciantes, temos o papel e a responsabilidade de desempenhar nossa parte na criação desse mundo”, diz a empresa, também citada pela emissora britânica.

