Como atualizar seus Boletos Do Banco do Brasil e emitir 2ª via!

O Banco do Brasil tem uma relevância história muito grande, sendo o primeiro a ser construído em nosso país. Durante todos esses anos passou por reformulações, para melhor atender seus clientes.

A instituição financeira conta com diversos produtos e serviços e nos últimos anos investiu em ferramentas em seu site oficial e aplicativo, tudo isso para facilitar a vida dos correntistas.

Entre esses serviços, temos a segunda via do boleto bancário ou atualização do mesmo, tal serviço é extremamente útil no dia – a – dia.

Em nosso artigo de hoje você vai saber como realizar todo procedimento.

Emissão segunda via – Banco do Brasil

- Entre na página oficial do Banco do Brasil para esse tipo de solicitação;

- Você deve preencher a linha digitável do boleto ou o número do banco;

- Além disso, é preciso preencher o CPF ou CNPJ do pagador;

- Confirme que não é um robô para gerar o boleto.

A indicação do Banco do Brasil é que você sempre entre na página oficial, evitando procurar esses serviços por buscadores. Também é de extrema importância verificar os três primeiros dígitos da linha digitável, eles devem iniciar com 001.

Não se esqueça também de verificar o valor e a nova data de pagamento.

Em caso onde não conseguir atualizar boleto BB, o ideal é entrar em contato com o beneficiário.

Por fim, na presença de qualquer informação divergente não efetue o pagamento do boleto e entre em contato presencialmente no Banco do Brasil.

Pagamento segunda via boleto – atualizar boleto bb vencido

O pagamento da segunda via do boleto poderá ser feito pelo aplicativo do Banco do Brasil, se você estiver com essa função habilitada.

Além disso, o Banco do Brasil permite a realização de pagamentos dos seus boletos através do número oficial da instituição, mas é preciso ter uma senha para isso, por isso não se esqueça de habilitar.

Contudo, é possível realizar o pagamento da forma convencional, presencialmente em um terminal de autoatendimento ou diretamente no caixa nas agências bancárias dentro do horário de funcionamento.

