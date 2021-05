Se os seus filhos têm acesso à internet, saiba que é possível limitar o que eles visualizam. Saiba como configurar controle parental em todos os seus dispositivos.

A internet oferece uma série de riscos, especialmente para crianças e adolescentes. Saber como configurar controle parental em todos os seus dispositivos é essencial para proteger quem você mais ama.

Controle parental é o nome de um mecanismo que permite que os pais ou responsáveis limitem os sites que crianças e adolescentes podem acessar.

Na prática, funciona como a inserção de uma série de filtros, que faz com que algumas páginas online sejam bloqueadas e fiquem inacessíveis.

São os responsáveis que definem o que uma criança pode visualizar, o que dá mais segurança para os momentos de uso de internet não supervisionado.

Esse é um tema complexo e cheio de nuances. Por isso, é essencial que você leia mais sobre controle parental antes de tomar qualquer decisão sobre utilizar esses mecanismos. Mas, se você está seguro sobre a necessidade de incluir esse tipo de controle na sua rotina, veja como configurar controle parental em todos os seus dispositivos.

Controle parental no computador

Mais do que restringir sites que seus filhos podem acessar, o controle parental no computador permite definir quantas horas um usuário consegue utilizar a máquina e até limitar gastos em compras online.

Com o contato das crianças com o computador cada vez mais cedo, as empresas de software desenvolveram recursos que permitem o controle parental com facilidade.

No Windows, por exemplo, é possível criar uma conta “Criança” nas configurações do computador. Para isso, você vai precisar de um e-mail e de informações de telefone e endereço.

Com a conta configurada, você deve orientar a criança a somente acessar o computador por aquele usuário. É aconselhável que a conta que você use tenha uma senha.

Nessa conta Criança, o sistema operacional permite que você bloqueie conteúdos que considera inadequados, como sites de redes sociais, jogos ou aplicativos específicos.

Ao informar a idade da criança, o próprio Windows deixa de exibir sites que tenham uma classificação indicativa diferente.

Além disso, você pode definir quais horários seu filho pode usar o computador. Assim, se a criança tentar usar a máquina em uma hora fora da faixa informada, o Windows bloqueia o acesso.

Ao criar uma conta Criança, você tem ainda a vantagem de visualizar um relatório semanal, com todos os itens que o menor de idade viu nos últimos dias.

Proteção no smartphone

De acordo com pesquisas recentes, 3 em cada 10 crianças brasileiras, de 4 a 6 anos de idade, possuem um smartphone.

Por mais que as crianças consigam aprender rapidamente como acessar um jogo pelo celular ou mesmo tirar fotos, elas não compreendem os riscos a que estão expostas.

Existem criminosos de vários cantos do mundo que utilizam sites online para se aproximarem das crianças.

Além disso, correntes mal-intencionadas, como o recente “jogo” Baleia Azul, podem fazer com que os menores de idade sejam facilmente manipulados.

Assim, se os pais permitem o uso do smartphone pelos pequenos, é essencial configurar controle parental em todos os seus dispositivos – inclusive no celular.

Esse controle também é interessante em casos de uso do smartphone compartilhado, já que nem todos os sites que os pais acessam devem ser vistos pelos pequenos.

Nesse sentido, existem diversos aplicativos de controle parental. Tanto Android quanto iOS possuem opções desenvolvidas pelas próprias marcas.

Tablet com restrições

Outro equipamento muito utilizado pelas crianças é o tablet. O dispositivo se popularizou entre os pais pelas possibilidades de aprendizado que oferece, ao utilizar aplicativos educativos.

Para entender o potencial deste equipamento, basta pensar que existem projetos em comunidades carentes da Etiópia com a proposta de ensinar as crianças a lerem direto pelo tablet.

Ainda que seja um bom dispositivo para o auxílio no aprendizado, saber como configurar controle parental em todos os seus dispositivos deve incluir o tablet.

Nesse caso, muitos tablets possuem recursos que permitem a limitação de uso de sites específicos, aplicativos ou conteúdos diversos.

Além disso, você pode sempre optar por baixar as versões infantis dos apps, como o YouTube Kids ao invés do YouTube padrão.

Isso porque, aplicativos focados em crianças tem filtros mais completos, que evitam a exibição de conteúdos impróprios para os pequenos.

Segurança para as crianças, tranquilidade para os pais

O controle parental é um tema que exige uma análise cuidadosa. Afinal, cada pai e cada mãe sabe o quanto precisa de ajuda para evitar que as crianças e os adolescentes se envolvam em assuntos inapropriados.

Uma vez que você saiba como configurar controle parental em todos os seus dispositivos, fica mais fácil fazer uso desse recurso quando necessário e até analisar o quanto de domínio é necessário.

Com mais segurança para as crianças, os pais têm mais tranquilidade e é possível que a família faça um uso saudável das mídias digitais. Uma vida mais leve e feliz para todos!

