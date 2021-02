Como incorporar o esporte na vida cotidiana

Cuidar do corpo, da mente e do espírito é fundamental para ter boa saúde. Comer alimentos nutritivos, deixar de lado as comidas gordurosas e de alto nível calórico, beber pelo menos 2 litros de líquido por dia e dormir ao redor de 8 horas são algumas dicas que ajudam a atingir essa meta.

Adicionalmente, é preciso realizar atividade física. Fazer esporte é uma prática muito importante porque além de causar benefícios para o organismo, tanto na parte interna quanto no aspecto externo, colabora com o bem estar psicológico.

Para ter uma boa qualidade de vida, não basta assistir aos jogos de hoje na televisão. Desligue os aparatos eletrônicos e incorpore o esporte na sua rotina diária.

Como fazer do esporte uma parte de sua vida

Começar uma atividade às vezes é complicado, porque se requer muita constância até que a prática se converta em um hábito. Não sabe como incorporar o esporte na sua vida? Confira!

Escolha uma atividade relacionada com seus gostos

Se você seleciona um esporte que não seja do seu agrado, provavelmente acabe colocando excusas para não realizá-lo e acabe abandonando sua prática.

Gosta de dançar? Prefere correr ou andar de bicicleta? As possibilidades são diversas. Escolha uma atividade física que você realmente goste e não se deixe levar por modas ou por influência de familiares, amigos ou colegas.

Comece devagar

Não pretenda passar do sedentarismo absoluto ao exercício físico intenso. Se você exigir demais do seu próprio corpo, pode sofrer lesões, fadiga muscular, dores e outras complicações que farão que acabe abandonando o esporte.

Incorpore atividades de forma gradual, para que seu organismo se acostume à nova rotina e responda favoravelmente.

Convide amigos ou familiares

Começar um esporte sozinho pode ser intimidante para algumas pessoas, pois não se sentem bem indo a um local onde não conhecem ninguém.

Para se sentir mais acompanhado, convide alguém de sua família ou de sua turma de amigos, pelo menos os primeiros dias. De esta forma, você não se sentirá tão solitário e iniciará a prática do esporte mais animado.

Seja constante

É verdade que nos dias de chuva ou frio as probabilidades de que a preguiça ganhe são muito altas, mas tente ser constante com o exercício físico.

Quando passam muitos dias sem fazer atividade, o progresso será mais lento e seu corpo não terminará de se acostumar com o esforço. Se isto acontecer, você terá vontade de deixar de lado o esporte de novo.

Para evitar esta situação, estabeleça horários e dias fixos e respeite o planejamento.

Registre seu progresso

A melhor forma de manter a motivação em longo prazo é registrar os avanços que se atingem à medida que se incorpora a atividade física.

Anote a quantidade de quilômetros que corre ou quantos quarteirões você caminha, assim como também o tempo que passa fazendo atividade.

Consulte com um profissional da saúde

Antes de começar a se exercitar, agende uma visita com um médico para que o profissional possa avaliar seu estado físico geral, a fim de determinar se pode iniciar uma rotina de esportes e quais atividades são as melhores para você.

