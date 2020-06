Como os smartphones mudaram nossas vidas

Desde o aparecimento da internet nossos hábitos vêm se transformando e se adaptando às novas tecnologias. Exemplo disso é a facilidade com que nos comunicamos e temos acesso aos mais diversos tipos de informação. Contudo, se houve aparelho que veio revolucionar nossas vidas foi, certamente, o smartphone.

Segundo dados da Agência Brasil, existem mais de 200 milhões de smartphones ativos no país. Porém, esses aparelhos não são somente utilizados para nos comunicarmos. Eles também servem para entreter, já que por meio de um smartphone é possível ver filmes, ouvir música ou ter acesso a jogos de cassino online no Brasil sem ter de se deslocar a um lugar físico. Na verdade, com esse aparelho você só precisa estar conectado à internet e terá todo um mundo nas suas mãos.

No entanto, será que realmente temos a noção do quanto os smartphones impactaram nossos hábitos? Para lembrá-lo de apenas alguns aspectos da nossa vida que passaram por uma revolução com o nosso "computador de bolso", selecionamos três coisas que mudaram com o aparecimento desses celulares.

Tirar fotos

Você se lembra da última vez que tirou uma foto com uma câmera fotográfica tradicional? É muito provável que não. Hoje, você encontra smartphones com algumas das melhores câmeras fotográficas do mercado, com a vantagem de que não precisa se preocupar mais em revelar o filme. Além disso, pode tirar quantas fotos quiser e armazenar tudo na memória interna do equipamento.

Mas, além da capacidade de tirar fotos ilimitadas, os smartphones também revolucionaram a forma como passamos a fotografar. Com eles, os autorretratos evoluíram para selfies, a edição passou a uma simples aplicação de filtro e o desfoque deixou de ser manual para se tornar automatizado.

Viajar

Esqueça os dias em que viajou para lugares desconhecidos e não via mais a hora de chegar. Atualmente, qualquer smartphone traz um GPS incorporado ao seu sistema operacional, o que é de grande ajuda no momento de evitar o trânsito, procurar por caminhos alternativos e até mesmo saber qual é o percurso mais rápido para chegar ao seu destino.

Além do GPS e de todas as suas vantagens, esses aparelhos vieram simplificar o processo de viajar, inclusive, para destinos mais distantes. Através dos mais variados aplicativos, você consegue marcar suas férias, acompanhar preços de voos e, inclusive, reservar estadias em hotéis espalhados pelo mundo.

Fazer pagamentos

Os pagamentos através da internet não são assim tão recentes quanto podem parecer. Por meio de um computador já era possível ter acesso à sua conta bancária, mas, com a evolução dos smartphones, hoje você consegue fazer isso de forma muito mais prática. Aliás, um estudo elaborado pela empresa IDC revela que seis em cada dez brasileiros já utilizam meios de pagamentos digitais, com a maioria recorrendo ao celular.

Os smartphones também possibilitam que você armazene os seus cartões de crédito em carteiras digitais para que estejam sempre à mão. Além disso, baixando o aplicativo do seu banco, pode realizar transferências, efetuar pagamentos e consultar seu saldo. Existem, inclusive, aplicativos que permitem que você defina um orçamento mensal e que te ajudam a se manter em dia com o que se propôs!

Não restam dúvidas de que a tecnologia veio mudar os nossos hábitos e, acima de tudo, facilitar as nossas vidas. Atualmente você consegue realizar até as mais simples tarefas por meio de um smartphone, além de estar sempre em contato com o mundo e encontrar a informação de que necessita de forma rápida e praticamente instantânea. Incrível como um simples aparelho pode impactar tanto o nosso dia a dia!

