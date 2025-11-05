Como se preparar para a redação do Enem, segundo especialista

247 - O primeiro dia de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2025 será aplicado neste domingo (9), e a redação segue como um dos maiores desafios para os candidatos. A prova exige não apenas domínio da escrita, mas também capacidade de argumentação e repertório sociocultural. As informações são da CNN Brasil.

De acordo com o especialista em literatura Pedro Pacífico, a redação tem peso decisivo no exame e costuma gerar apreensão entre os estudantes. Ele explica que o Enem não busca textos decorados, mas sim produções que revelem pensamento crítico e originalidade.

“O Enem não quer decoreba, ele quer saber como é que o estudante pensa”, afirma Pacífico.

Repertório e reflexão são fundamentais

Um dos principais critérios de correção da redação é o repertório sociocultural, isto é, o conjunto de referências que o candidato adquire por meio de livros, filmes, séries, documentários e podcasts. Esses elementos ajudam a fundamentar os argumentos e a demonstrar domínio do tema proposto.

Pacífico alerta, porém, para o consumo exagerado e superficial de conteúdo.

“Essa enxurrada dá uma falsa sensação de conhecimento”, diz o especialista.

Ele recomenda que os candidatos priorizem a qualidade do estudo, selecionando poucos materiais e dedicando tempo à reflexão e elaboração das ideias.

“Vale mais a pena ler dois ou três livros e assistir a alguns filmes bem escolhidos do que tentar consumir tudo de uma vez”, orienta.

O papel da leitura no desempenho

Diferentemente de outros vestibulares, o Enem não tem lista oficial de leituras obrigatórias, mas obras clássicas da literatura brasileira aparecem com frequência nas provas de linguagens e humanas. Por isso, o hábito de leitura pode ajudar não apenas na redação, mas também nas demais áreas do exame.

Com a proximidade da aplicação, professores reforçam que a melhor estratégia é manter a calma e revisar os conteúdos de forma direcionada, garantindo clareza, coerência e estrutura adequada ao texto.

O Enem 2025 será aplicado em dois domingos consecutivos — 9 e 16 de novembro —, com provas de linguagens, ciências humanas, redação, ciências da natureza e matemática.