Confinado no BBB, Gilberto é aprovado com bolsa em PhD em universidade na Califórnia

A mãe do BBB já havia informado no último sábado que Gilberto também foi aprovado na Universidade do Texas, nos Estados Unidos

247 - O participante do Big Brother Brasil (BBB) 21 Gilberto foi aprovado com uma bolsa de estudos para PhD na Universidade da Califórnia, em Davis. A mãe do BBB, que é doutorando em Economia, já havia informado no último sábado (13) que Gilberto também foi aprovado na Universidade do Texas, nos Estados Unidos.

O anúncio sobre a aprovação na Universidade da Califórnia foi feito pelo professor do pernambucano, Rafael Costa Lima. De acordo com o docente, esta era a primeira preferência de Gil, como é conhecido. "Não é apenas um PhD excelente, é o que estava no topo da lista de preferências dele!".

Gilberto é formado em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco, desde 2019.

