Confira dicas de carnes mais em conta do que a picanha para churrasco (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Enquanto muitos brasileiros encontram dificuldades para comprar carnes de alta qualidade por conta da inflação, o mestre Chico Mancuso ensina como preparar a raquete e o acém bovino como os dois substitutos mais econômicos da picanha. Ele integra a Rincon Escondido, casa especializada em Parrilla, na Vila Madalena, em São Paulo. Os relatos foram publicados pela revista Exame.

"Nós somos um local de experiências gastronômicas. Tanto a Parrilla quanto o churrasco brasileiro são feitos com brasa, os cortes também são os mesmos. A velocidade com que preparamos as carnes é a diferença: na Argentina e no Uruguai se faz uma cocção muito mais lenta", disse Mancuso.

"É possível fazer um churrasco supersuculento e macio com esses cortes, e mais em conta do que a picanha", complementou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Inflação

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial de inflação do país, fechou em 10,06% no ano de 2021, acima do teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), de 5,25%. Foi o maior em seis anos.

De acordo com números publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no dia 11 de janeiro, o setor de transportes teve o maior peso no resultado de 2021, com a maior alta de preços (21,03%) e o maior impacto (4,19 pontos percentuais) no período.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Depois vieram Habitação (13,05%), que contribuiu com 2,05 p.p., e Alimentação e bebidas (7,94%), com impacto de 1,68 p.p.

O IBGE destacou que os três grupos representaram cerca de 79% do IPCA do ano passado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: