Confira os feriados prolongados de 2021

Carnaval deve mudar de data em várias cidades; Dia do Trabalhador e Natal vão cair num sábado no ano que vem

Revista Fórum - No ano de 2021, os brasileiros não terão tantos feriados prolongados como em 2020. O ano começa com uma folga combinada entre o feriado da Confraternização Universal, dia 1º de janeiro, nesta sexta-feira, seguida pelo final de semana.

Depois, comumente viria o Carnaval, em fevereiro. A data não é um feriado oficial nacional, mas um ponto facultativo tradicionalmente adotado no país. Marcado para 16 de fevereiro, ele não deve, no entanto, ser celebrado nesta data em boa parte das cidades – especialmente naquelas que têm comemorações nas ruas, com desfile de blocos e escolas de samba. Em São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro, por exemplo, a data deve ser remarcada. Isso para evitar aglomerações, que favorecem a transmissão do novo coronavírus.

Por isso, o segundo feriado prolongado do ano – quando ele cai numa sexta ou segunda – será a Paixão de Cristo, Sexta-Feira Santa, em 2 de abril.

