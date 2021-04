Conheça a Superlua rosa que irá aparecer na noite desta segunda

Será o momento do perigeu em que o satélite natural estará mais próximo da Terra edit

MetSul - A primeira Superlua do ano ocorrerá na noite desta segunda (26/4) para terça-feira (27/4). Com isso, o satélite natural da Terra parecerá maior e mais brilhante no céu.

As Superluas se dão porque a órbita da Lua ao redor da Terra, não é circular, mas levemente elíptica.

