Conheça estudante pernambucano que tirou nota mil na redação do Enem

247 - O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou, nesta terça-feira (16), que 60 candidatos conseguiram alcançar a nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No estado de Pernambuco, apenas duas pessoas conseguiram a nota máxima e Igor Kleyverson da Silva, de 23 anos, é um deles.

Reportagem do portal Metrópoles relata que Igor é natural de Escada, cidade na mata sul do estado, filho de um serralheiro e de uma merendeira. Ele destacou que alcançou o objetivo após quatro anos tentando tirar notas satisfatórias no Enem. “Quem quiser tirar uma nota mil basta não desistir. Nota mil é resultado de persistência, e não de ser bom por natureza”, ressaltou.

