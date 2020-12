Conheça tudo sobre o Nissan Kicks 2021

Quem está a procura de um bom carro, poderá encontrar no Nissan Kicks 2021 um veículo ideal para rodar tanto nas ruas da cidade como nas estradas do Brasil, pois é um carro categoria SUV com boa autonomia de combustível e excelente desempenho.

Com um interior bem espaçoso, um porta-malas que permite levar 432 litros de bagagem e uma central multimídia atualizada, o Nissan Kicks 2021 tem tudo o que um amante de carros SUV pode desejar. É, sem dúvida alguma, um veículo com o qual é possível rodar pelas ruas da cidade com absoluto conforto e segurança, como também é possível curtir as viagens pelas estradas brasileiras.

Este carro é um SUV compacto, com visão 360° que permite ter a noção real e total de tudo o que acontece ao redor do veículo e que, obviamente, é de grande ajuda na hora de estacionar. Mas, você sabe o que é um SUV?

SUV é uma sigla em inglês que significa ‘Sport Utility Vehicle’, o que em português quer dizer ‘veículo utilitário esportivo’. Sem lugar a dúvidas, é um veículo confortável que permite uma condução perfeita em todo tipo de estrada. Uma das características mais importantes desta categoria é a altura em relação ao solo, o que possibilita rodar vencendo obstáculos que veículos de outras categorias não poderiam.

O Nissan Kicks é um SUV, um dos tipos de carros mais desejado pelos consumidores brasileiros. Inclusive no mundo todo, é um veículo com crescimento constante de vendas. Esse tipo de veículo se situa entre um carro e uma caminhonete porque é robusto e tem altura.

Quais são as principais características do Nissan Kicks 2021?

É um carro que possui teto flutuante, um confortável espaço interno, tecnologia de ponta e direção dinâmica. Com, faróis de full LED, este Nissan tem bancos conhecidos como Zero Gravity, o que significa que são totalmente confortáveis, especialmente para fazer viagens longas.

Também possui regulagem de altura no banco do motorista, permitindo assim uma visão perfeita na hora de dirigir. Além disso, conta com uma tela multimídia que é compatível com android Auto e Apple CarPlay, o que significa que possui conexão com qualquer tipo de dispositivo celular.

Dessa forma, o motorista poderá checar mensagens, verificar o trânsito no mapa, ouvir as músicas favoritas, atender telefonemas, tudo isso sem tirar os olhos e a atenção ao trânsito, os sinais, os pedestres e tudo o que está acontecendo na rua – ou na estrada.

O porta-malas não só é espaçoso para carregar malas e toda a bagagem que uma viagem longa exige para os viajantes, mas também abre o suficiente para que você possa carregar e descarregar as coisas confortavelmente.

Saiba quais e como são as versões Kicks 2021

O Nissan Kicks 2021 possui versões com algumas detalhes diferentes entre umas e outras, mas com equipamentos específicos iguais, a saber:

❖ Nissan Kicks 1.6 S MT: esta versão possui câmbio manual de 5 marchas, ajuste de altura no banco do motorista, ambos bancos dianteiros têm tecnologia Zero Gravity, ar condicionado, direção elétrica, vidros elétricos, freios ABS, conectividade com Android Auto e Apple CarPlay, o volante tem controle de áudio e telefone, sistema de partida a frio.

❖ Nissan Kicks CVT S: tudo o que o Nissan Kicks 1.6 S MT tem, e também chave inteligente presencial, sensor de estacionamento, câmera traseira com imagem integrada ao display do radio, tela digital colorida de 7 polegadas, sistema eletrônico de ignição.

❖ Nissan Kicks 1.6 SV CVT: esta versão tem tudo o que as duas versões anteriores possuem, e também tem: ar condicionado automático digital, controle inteligente em curvas, faróis LED, apoio de braço central, detector de objetos em movimento, multi-aplicativos com rádio AM/FM e DVD Player, entrada auxiliar para MP3 Player, conexão internet wi-fi, conectividade Apple CarPlay e Android Auto, tela digital de 7 polegadas com 12 funções, visão 360° inteligente, retrovisores externos rebatíveis automaticamente.

❖ Nissan Kicks 1.6 SV Pack Plus: esta versão possui tudo aquilo que as três versões anteriormente citadas possuem, além de: controle do computador de bordo no volante, alerta de colisão com assistente inteligente de frenagem.

