Conmebol suspende Copa América na Argentina

247 - Pelo Twitter, a Conmebol anunciou na noite deste domingo (30), a suspensão da Copa América na Argentina, devido ao agravamento da pandemia de covid-19.

A informação foi divulgada pelo Twitter da entidade. "A Conmebol informa que, em atenção às circunstâncias presentes, resolveu suspender a organização da Copa América na Argentina. A CONMEBOL analisa a oferta de outros países que mostraram interesse em abrigar o torneio continental. Em breve serão anunciadas novidades nesse sentido".

O início do torneio estava marcado para o dia 13 de junho. Pouco antes do comunicado da Conmebol, o ministro do Interior da Argentina, Wado de Pedro, havia concedido declarações públicas indicando que a organização da Copa América no país seria inviável.

