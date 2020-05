Conselheiros do São Paulo fazem pressão por demissão de Raí após ex-jogador criticar Bolsonaro

O comentarista Vitor Birner diz que o conselho do clube é conservador e não aceita opinião contrária edit

Revista Fórum - De acordo com o comentarista Vitor Birner, o diretor de futebol e ex-jogador do São Paulo F.C., Raí, passou a sofrer forte pressão dentro do clube pela sua demissão após afirmar que o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido-RJ) deveria renunciar.

Birner diz que o conselho do clube é conservador e não aceita opinião contrária.

