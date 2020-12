Conta do papa Francisco curte foto sensual de modelo pela segunda vez

"Sou o par de seios favoritos do papa", brincou a modelo Margot Foxx, após a interação da rede social do pontífice edit

Metrópoles - Pela segunda vez, a conta em inglês do papa Francisco curtiu uma foto sensual de modelo, de acordo com prints que circulam no Twitter. Desta vez, a modelo é Margot Foxx, que aparece de maiô sem mostrar o rosto.

A imagem que mostra a curtida do papa virou piada e foi parar na biografia do perfil da modelo. Ela atualizou sua bio na rede para: “Sou o par de seios favoritos do papa”.

