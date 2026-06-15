Copa de 2026 deve elevar apostas esportivas globais em 50%

247 - A Copa do Mundo da FIFA de 2026 tem potencial para estabelecer um novo marco na indústria global de apostas esportivas. De acordo com projeções de mercado analisadas pela SOFTSWISS, fornecedora global de tecnologia para o setor de iGaming, o volume de apostas realizado durante o torneio poderá superar em mais de 50% os números registrados na Copa do Mundo de 2022, realizada no Catar.

Segundo a análise da empresa, a expectativa de expansão está diretamente relacionada às mudanças promovidas pela FIFA para a próxima edição do torneio. Pela primeira vez, a competição contará com 48 seleções e 104 partidas, um aumento de 62% em relação aos 64 jogos disputados na edição anterior.

O crescimento também reflete a consolidação do mercado mundial de apostas esportivas, que vem registrando avanços significativos nos últimos anos. Em 2022, a Copa do Mundo movimentou cerca de US$ 35 bilhões em apostas em todo o planeta, volume que representou um salto de aproximadamente 65% em comparação com a edição de 2018.

Mercado em expansão

A ampliação do número de partidas, somada ao avanço da regulamentação em diversos países e ao fortalecimento das plataformas digitais, deve impulsionar ainda mais a atividade dos apostadores durante o Mundial de 2026.

Para Alexander Kamenetsky, líder do SOFTSWISS Sportsbook, a combinação desses fatores cria um cenário favorável para novos recordes no setor. “Os principais motores desse crescimento são o formato ampliado do torneio, o avanço contínuo dos mercados regulamentados de apostas, as melhorias na experiência de apostas móveis e a capacidade única da Copa do Mundo de atrair tanto apostadores frequentes quanto ocasionais em todo o mundo”, afirma.

Além da ampliação da competição, especialistas apontam que a popularização das apostas por dispositivos móveis tem contribuído para aumentar o engajamento dos consumidores, tornando a experiência mais acessível e dinâmica.

Brasil entre os protagonistas

Nesse contexto, o Brasil surge como um dos mercados mais relevantes para a indústria global de apostas esportivas. Estimativas do setor indicam que os apostadores brasileiros poderão responder por aproximadamente 10% de todo o volume apostado durante a Copa do Mundo de 2026.

A forte ligação dos brasileiros com o futebol já se refletiu nos números observados na edição anterior do torneio. Dados da plataforma SOFTSWISS Sportsbook mostram que os jogos da Seleção Brasileira concentraram 9,34% de todas as apostas realizadas ao longo da Copa do Mundo de 2022.

Na prática, isso significa que quase uma em cada dez apostas efetuadas durante a competição teve como foco partidas envolvendo o Brasil, evidenciando o peso da equipe nacional para o mercado internacional de apostas.

Influência do desempenho da Seleção

A expectativa para 2026 é de crescimento ainda maior dessa participação. Além da expansão do mercado regulado de apostas no país, o desempenho esportivo da Seleção Brasileira deverá exercer influência direta sobre o comportamento dos apostadores.

Caso a equipe comandada por Carlo Ancelotti alcance as fases mais avançadas da competição, a tendência é de que o interesse do público aumente significativamente, elevando o volume de apostas relacionadas aos jogos do Brasil.

Kamenetsky acredita que a próxima edição do Mundial poderá representar um novo patamar para a indústria. “A Copa do Mundo tem uma capacidade única de atrair tanto apostadores habituais quanto consumidores ocasionais. Por isso, acreditamos que a edição de 2026 estabelecerá novos recordes de atividade para a indústria”, conclui.