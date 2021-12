Cremesp investiga médico Renato Kalil após influencer Shantal relatar violência obstétrica

Apoie o 247

Metrópoles - O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) abriu uma investigação contra o ginecologista Renato Kalil após um relato de “violência obstétrica” pela influenciadora digital Shantal Verdelho. Em áudios vazados nas redes sociais, ela conta que foi xingada durante o parto da segunda filha, Domênica, e que o médico teria “falado da vagina dela a outras pessoas”, inclusive o marido, Mateus Verdelho, ex-participante do reality A Fazenda.

O Cremesp confirmou ao Metrópoles que apura o caso, mas informou que só pode revelar informações após o final do processo, que tramita sob sigilo.

Nos áudios, Shantal diz que, no vídeo do parto, ocorrido em setembro, é possível ouvir que Kalil proferiu palavras de baixo calão. “Simplesmente, quando a gente assistia ao vídeo do parto, ele me xinga o trabalho de parto inteiro. Fala: ‘P*rra, faz força. Filha da mãe, ela não faz força direito. Viadinha. Que ódio. Não se mexe, p*rra’. Depois que vi tudo, foi horrível”, desabafou a influencer.

Leia a íntegra do Metrópoles.

