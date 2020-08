Criança de 4 anos é encontrada em alto-mar montada em uma boia de unicórnio (vídeo)

247 - Uma garota de 4 anos foi encontrada em alto-mar montada em uma boia de unicórnio. Tripulantes de um barco a resgataram e as imagens ganharam as redes sociais.

A reportagem do site Metrópoles destaca que “de acordo com informações do Greek City Times, a menina estava a cerca de 800 metros da costa de Antirio, na Grécia. O caso ocorreu no último domingo (23/8).”

A matéria ainda informa que “os pais da criança pediram ajuda após notarem o sumiço da filha. O resgate foi feito pela balsa “Salaminomachos” que fazia o transporte de pessoas entre ilhas. A menina foi devolvida aos pais sem qualquer ferimento.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.