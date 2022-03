Damares é alvo de escracho durante evento em Nova York: 'mentirosa e genocida'

Ativistas levantaram faixas dizendo "ganhadora da Medalha do Genocídio Indígena". O deputado José Medeiros (Podemos-MT) arrancou uma das faixas à força edit

247 - A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, foi alvo de escracho durante a inauguração do Espaço da Mulher Brasileira junto ao consulado brasileiro em Nova York, nos Estados Unidos. Ativistas levantaram faixas com os dizeres "Damares mente" e "ganhadora da Medalha do Genocidio Indigena".

Pelo menos duas mulheres se colocaram à frente do público presente e receberam o apoio de muitas. "Você não nos representa, nos envergonha!" e "Ministra da Violação aos Direitos Humanos" eram outras frases contra a ministra do governo Bolsonaro.

O deputado federal José Medeiros (Podemos-MT) estava presente no evento, ao lado da ministra, e arrancou com muita força uma das faixas das ativistas.

Uma delas segurou a faixa. O deputado então forçou para retirar das mãos dela e entrou numa sala levando o material. A ativista gritou que ele estava violando a propriedade dela, como diz a lei nos EUA.

A assessoria de imprensa de José Medeiros negou a presença dele em NY, mas fotos provaram o contrário.

(Com informações do DDB - Defend Democracy Brazil - em Nova York)

