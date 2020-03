Daniel Alves, capitão da Seleção Brasileira, critica pronunciamento de Bolsonaro

""Respeito muito a vossa senhoria, mas são muitas famílias e muitas pessoas trabalhando em prol do combate a essa pandemia e o senhor, como a pessoas mais importante desse país, deveria também prezar pelo bem do nosso país e do nosso povo”, escreveu Daniel Alves nas redes sociais edit

247 - O jogador Daniel Alves, do São Paulo e capitão da seleção brasileira, usou as redes sociais para criticar o pronunciamento feito por Jair Bolsonaro na noite desta terça-feira (25), sobre ao avanço da pandemia do novo coronavírus no Brasil. “Senhor presidente, respeito muito a sua presidência, respeito muito a vossa senhoria, mas são muitas famílias e muitas pessoas trabalhando em prol do combate a essa pandemia e o senhor, como a pessoas mais importante desse país, deveria também prezar pelo bem do nosso país e do nosso povo”, postou o jogador.

“É um momento muito difícil para o mundo e para nossa população, não devemos desfazer dessa situação, sobretudo se não temos cura para ela. Como um humilde cidadão eu venho expressar a minha opinião, pois não quero viver sem poder compartilhar momentos com as pessoas nem viver com medo delas! Que Deus abençoe o Brasil e o mundo”, completou.

No pronunciamento, transmitido em rede nacional, Bolsonaro foi de encontro às orientações médicas de especialistas e organismos internacionais ao pedir “fim do confinamento em massa” e o “retorno da normalidade”, além de atacar a imprensa que, segundo ele, espalhou o “pavor” entre a população.

Confira a postagem de Daniel Alves sobre o assunto.