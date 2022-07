Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, canta com Caetano Veloso

Apoie o 247

Por Vinícius Veloso, Metrópoles - Ju Amaral, irmã do ator Paulo Gustavo, compartilhou com seus seguidores nas redes sociais um momento bem descontraído, neste domingo (17/7). A produtora publicou um vídeo onde a mãe, Déa Lúcia, estava cantando a música Bésame Mucho com o cantor Caetano Veloso.

A publicação que contou com mais de 14 mil curtidas, contou com vários comentários de admiradores e amigos: “Que delícia”, “Foi muito lindo”, “Que lindo” e “Sabia que isso ia acontecer” foram alguns deles.

