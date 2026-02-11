'Dedos-de-morto': planta capaz de matar em poucas horas é encontrada em praia e autoridades emitem alerta

247 - Quem caminha pela areia em busca de tranquilidade pode acabar diante de um risco invisível no litoral do noroeste do Reino Unido. Autoridades de Cumbria emitiram um alerta após a identificação da cicuta-aquática em um trecho da costa, na região de Arnside. A informação foi divulgada por órgãos locais e repercutida pela imprensa britânica nesta semana.

Popularmente chamada de “dedos-de-morto”, a planta é considerada altamente venenosa e pode ser fatal para humanos e animais em poucas horas. A advertência foi reforçada pelo Conselho de Westmorland e Furness, que pediu atenção redobrada de moradores e visitantes e não descartou que a espécie apareça em outras praias da região nos próximos dias.

Segundo as autoridades, condições climáticas recentes, com tempestades e marés instáveis, podem ter contribuído para o deslocamento da planta até a faixa costeira. A cicuta-aquática (Hemlock water dropwort) costuma crescer às margens de rios e córregos, mas acredita-se que a força da água tenha arrancado exemplares do solo e os levado até a praia.

Embora as raízes normalmente permaneçam enterradas, mudanças bruscas de maré podem deixá-las expostas. Essas raízes brancas, que lembram pastinaca e exalam cheiro semelhante ao de salsa, concentram a enantotoxina, um veneno potente capaz de atacar rapidamente o sistema nervoso.

De acordo com autoridades locais e equipes de resgate costeiro, mesmo pequenas quantidades da planta podem provocar convulsões, falência do sistema nervoso e morte por asfixia. Diante do risco, a câmara municipal orientou a população a não tocar na planta e a evitar passeios com animais de estimação nas áreas afetadas.

O novo alerta reforça um aviso semelhante feito em dezembro, quando a espécie já havia sido identificada em praias de Cumbria. Na ocasião, a Equipe de Resgate Costeiro de Millom pediu vigilância redobrada, especialmente de famílias com crianças e animais, destacando que qualquer contato pode ser fatal.

As autoridades voltaram a recomendar que eventuais avistamentos sejam comunicados imediatamente à câmara municipal, para que a planta seja removida e descartada de forma segura. O objetivo é reduzir o risco de exposição acidental e evitar novos casos de intoxicação em uma área que costuma receber visitantes ao longo do ano.