Defesa de Pamella comemora prisão de DJ Ivis: 'Uma vitória da Justiça'

247 - Os advogados que representam Pamella Holanda comemoraram a prisão do cantor Iverson de Souza Araújo, de 30 anos, o DJ Ivis, autor das agressões contra a companheira e que foram divulgadas por Pamella nas redes sociais no último domingo (11). A informação é do portal UOL.

DJ Ivis é investigado por lesão corporal após agredir a mulher. A prisão na Delegacia Metropolitana da Polícia Civil de Eusébio é preventiva após mandato da Polícia Civil do Ceará.

Em comunicado, os advogados Leonardo Barreto Lima e Priscila silveira viram na prisão preventiva um ato de justiça.

Este momento representa uma vitória da Justiça. Gostaríamos de ressaltar que o processo seguirá e continuaremos acompanhando o caso. Graças à coragem de Pamella, às autoridades que manifestaram apoio e à Delegacia Metropolitana do Eusébio e toda sua equipe, que desde o início, mesmo antes da repercussão nacional, sempre agiram de forma exemplar, com toda sensibilidade que esse tipo de caso necessita.

