Delegada diz que joias e relógios de Deolane eram falsos em busca

247 - A delegada Maria Corsato, responsável por uma das investigações envolvendo Deolane Bezerra, afirmou que joias e relógios encontrados durante uma busca e apreensão na casa da influenciadora eram falsos. A declaração foi feita durante participação no podcast Café com Pires, apresentado pelo policial Léo Pires, segundo informações da coluna de Fábia Oliveira, no Metrópoles.

A delegada relembrou a ação policial em meio à repercussão da nova prisão de Deolane. Na entrevista, Corsato disse que houve preocupação em evitar que a filha da influenciadora, Valentina, presenciasse a movimentação dos agentes dentro da residência.

“Falei assim ‘você tem uma filha, né? Eu não quero que ela veja a movimentação de policiais na sua casa, quero preservar ao máximo. Onde ela está vai ser o último lugar que a gente vai entrar. Quando a gente for entrar, nós vamos ficar em outro cômodo, tira sua filha e leva pra outro lugar'”, contou a delegada.

Segundo Maria Corsato, a diligência foi conduzida com registro dos objetos apreendidos e com acompanhamento da própria investigada. Ela afirmou que, durante a busca, não foi encontrado dinheiro no imóvel.

“Foi feito desse jeito. Não tinha nada, não tinha dinheiro. O que ela tinha de relógio e joia era tudo falso. Mesmo sendo falso, a gente trouxe. Tinha um computador pequenininho e o celular dela, que foram trazidos”, afirmou.

A delegada também relatou que os itens foram organizados e documentados dentro da residência antes de serem recolhidos pelos investigadores. Segundo ela, a apreensão não envolveu objetos pertencentes a familiares de Deolane.

“Não foi pego nada da família, ela assinou o que tinha que assinar. Eu coloquei tudo na mesa da sala dela, foi filmado. Depois cumprimos outro mandado e os carros foram trazidos”, detalhou.

O caso voltou a ganhar destaque após novos desdobramentos judiciais envolvendo Deolane Bezerra. A influenciadora, que também é advogada, tornou-se alvo de ampla cobertura midiática e de manifestações de familiares, que têm contestado publicamente as acusações e decisões relacionadas ao processo.

Além das investigações criminais, o caso também teve repercussão na Ordem dos Advogados do Brasil, após a suspensão da inscrição profissional de Deolane. Familiares da influenciadora criticaram a medida e afirmaram que pretendem reunir provas para defender sua inocência.

As declarações de Maria Corsato acrescentam novos detalhes sobre uma das operações realizadas no âmbito das apurações. Até o momento, conforme as informações fornecidas, a delegada afirmou que foram apreendidos um computador, um celular, relógios, joias apontadas por ela como falsas e, posteriormente, veículos ligados à investigação.