Denúncias de assédio sexual no trabalho aumentam 64% em cinco anos

247 - O número de denúncias de assédio sexual feitas ao Ministério Público do Trabalho (MPT) aumentou 64,7% em cinco anos, ao passar de 289 em 2015 para 476 em 2019. De acordo com a procuradora do trabalho Adriane Reis de Araújo, "ainda é um número pequeno de denúncias, mas vem paulatinamente juntamente com todo o movimento de empoderamento da mulher". Os relatos foram publicados pela coluna de Mônica Bergamo.

"O que observamos no ambiente de trabalho é que muitas vezes o agressor tem uma prática que se repete ao longo do tempo", disse coordenadora nacional do núcleo de combate à discriminação do MPT. "Em geral, não temos uma única vítima de assédio sexual. Elas, se não repetem de maneira simultânea, repetem-se em uma sequência".

Segundo a procuradora, "a maior dificuldade que nós temos é romper o silêncio das mulheres para conseguir atuar em face do agressor". "Um dos medos dela é ser acusada de ser responsável pela violência que ela sofreu. Outro receio é a reação de seus companheiros em relação a isso", complementou.

