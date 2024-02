Deolane Bezerra posta foto com cordão de chefe do tráfico da Maré e polícia apura ligação

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Na madrugada desta quarta-feira (14), a influenciadora, cantora e advogada Deolane Bezerra postou vídeos em sua conta no Instagram com o cordão de ouro do chefe do tráfico da favela, Thiago da Silva Folly, o TH, e agora polícia investiga sua relação com traficantes do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. As informações são do G1.

"Queremos entender quem a convidou, se recebeu para fazer presença VIP, explicar essa relação dela e da irmã com o TH. Ambas aparecem em várias imagens com o cordão do criminoso", diz o delegado Rodrigo Coelho, titular da DRE.

continua após o anúncio

No início da noite desta quarta (14),ela postou um vídeo em suas redes sociais admitindo que tirou foto com o cordão.

"Fui no Complexo da Maré ontem, tava lá no baile da Disney. Fui bem recebida, não gastei um real. Tirei foto com geral, com cordão, sem cordão, botaram o cordão em mim, tiraram, e pocas, eu sou isso", disse a influencer.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: