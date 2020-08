Depois de 20 anos, motoboy agredido por Maurício Mattar vai desistir de ação

247 - O ex-motoboy Rodrigo Matos irá desistir de uma ação na Justiça por ter sido atropelado e em seguida agredido fisicamente, com chute e soco, pelo ator Maurício Mattar. Informação de Ricardo Feltrin, do UOL.

O acidente aconteceu na avenida Juscelino Kubitschek, em São Paulo. O ator então desceu do carro, descontrolado, segundo relatos, e bateu no então motoboy que estava ferido no chão.

O ator perdeu em todas as instâncias, teve bens (inúteis) penhorados, teve um título protestado, mas nunca nem sequer foi citado pessoalmente do caso. Até hoje nenhum oficial de Justiça conseguiu localizá-lo.

"Pelo tempo que já tem esse processo já deu para perceber que não vai dar em nada. De tempos em tempos eu tenho que ficar desembolsando quantias para o advogado continuar dando andamento ao processo. São honorários de advogados, custas de certidões. Não tenho dinheiro", diz Rodrigo Matos.

