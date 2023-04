Dermatologista que faz sucesso na web posta vídeo pedindo desculpas e desaparece em SP

Apoie o 247

247 - “Familiares e amigos de Patrícia Elias, uma dermatologista que dá dicas de beleza na internet, estão desesperados. Ela desapareceu na noite da última sexta-feira (28), no Morumbi, São Paulo, após publicar um vídeo falando sobre “limites” e se desculpando. Os pedidos de ajuda para localizar a profissional estão circulando por todas as redes sociais”, informa a jornalista Fábia Oliveira em sua coluna no portal Metrópoles.

De acordo com Fábia, Patrícia, antes de desaparecer, gravou um vídeo sobre “manter limites” e também pediu “desculpas”.

“As câmeras de segurança do local onde o casal mora com o marido, Luís Guimarāes, registraram o momento em que Patrícia sai de casa, levando uma bolsa grande com ela. Os dois estão juntos há cerca de 15 anos”, informa.

