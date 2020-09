Descubra as vantagens do Nissan Kicks 2020

Se você aprecia conforto e segurança, vai gostar do Nissan Kicks 2020, utilitário esportivo líder de vendas mensais no Brasil em 2019. Com design estilizado e moderno, o Nissan Kicks tem como um de seus diferenciais o seu preço, consideravelmente abaixo de todos os concorrentes da categoria.

O espaço interno é agradável e sofisticado, inclusive atrás, onde o banco é bipartido com três cintos de segurança e apoio de cabeça para cada assento. Bancos acolhedores com tecnologia Zero Gravity (gravidade zero), com almofadas que se flexionam de acordo com os seus pontos de pressão, ajudando a reduzir o cansaço durante viagens longas.

O destaque inédito no segmento é o controle dinâmico de chassi, que permite melhor estabilidade em curvas utilizando o controle eletrônico de estabilidade. Conta também com sistema de navegação avançado com tela de 7 polegadas em cores sensíveis ao toque, display multifuncional e um generoso porta-malas com capacidade para 432 litros, que pode ser ampliado com rebaixamento parcial ou total do banco traseiro.

O modelo japonês faz bonito nas vendas e aparece frequentemente no top five dos SUVs compactos mais vendidos. Além do design arrojado do Nissan Kicks, a linha 2020 vem com mais equipamentos de conforto e segurança em todas as versões. O motor 1.6 alia agilidade com economia de combustível e baixo custo de manutenção.

Algumas versões do Nissan Kicks 2020 contam com vantagens atraentes e cheias de praticidade, é o caso do modelo S1.6 manual, que ganha central multimídia, controle de estabilidade e tração (VDC), além do assistente de partida em ladeiras (HSA). O Kicks S1.6 CTV passa a vir de fábrica com piloto automático, já a novidade no modelo Kicks SV são os airbags de cortina de série laterais.

No modelo top de linha SL, além das melhorias das demais versões, passa a trazer faróis com luzes de LED em forma de bumerangue, grade V-motion e apoio central de braço, que anteriormente era vendido apenas como opcional. As novidades ficam a cargo do conjunto de alerta de colisão e assistente de frenagem que aciona os freios total ou parcial, se o condutor não reagir diante de um obstáculo. Além disso, o assistente de estacionamento em 360 graus projeta a imagem normal da câmera de ré. O que deixa impossível errar a vaga.

O Crossover conta com um motor moderno (possibilitando até igualar os números de etanol e gasolina), e vai de 0 a 100km por hora em 12,4 segundos, seu consumo médio de 8,1/9,6 km/litro com etanol e 11,4/13,7 km/litro com gasolina, respectivamente em cidade e estrada.

O modelo e as versões do Nissan Kicks 2020 agradam pela dirigibilidade e também se destaca pelo menor valor de reparo (manutenção e revisão) entre os concorrentes do segmento. Encontre o modelo e a versão que mais combina com você e faça o teste.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.