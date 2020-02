“Desejo que ele se assuma”, diz Gretchen sobre Carlos Bolsonaro

Gretchen aproveitou o Carnaval em São Paulo para alfinetar o vereador: “Desejo que ele se assuma, que ele seja feliz e que ele possa realmente desfilar com o namorado dele” edit

247 - Envolta em discussões nas redes sociais com o vereador Carlos Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, Gretchen aproveitou para alfinetá-lo no primeiro dia de desfiles no Carnaval de São Paulo.

Ao ser questionada sobre o que deseja para Carlos, respondeu ao UOL: “Desejo que ele se assuma, que ele seja feliz e que ele possa realmente desfilar com o namorado dele. Estamos de braços abertos para recebê-lo”.

Em janeiro, em resposta às perseguições de Carlos ao seu filho trans Thammy, Gretchen já havia dito ter “pena” de Carlos. “Um homem que não pode assumir sua sexualidade por causa do pai”, disparou.