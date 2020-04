Desmatamento na Amazônia aumenta 51% no 1º trimestre e bate recorde do período

247 - O desmatamento alcançou 796 km2 da Amazônia Legal entre janeiro e março, o que representa um aumento de 51% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, de acordo com os alertas do sistema Deter, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). O número também significa um recorde para o período nos últimos cinco anos, desde que o Deter passou a usar a metodologia atual.

Marcado pela estação das chuvas na região amazônica, o primeiro trimestre geralmente tem números mais baixos de desmatamento do que o restante do ano.

O Mato Grosso teve a maior área desmatada neste ano – 267 km2, sendo 55km a mais do que no início do ano passado. A alta deste trimestre foi puxada pelo Pará, com 257 km2 de desmatamento neste trimestre, alta de 242% em relação ao início de 2019, que registrava 75 km2.

