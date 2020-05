Desmatamento na Mata Atlântica cresceu 27% entre 2018 e 2019, aponta relatório

Foram desmatados 14.502 hectares entre 1º de outubro de 2018 e 30 de setembro de 2019, comparados a 11.399 no mesmo período entre 2017 e 2018, de acordo com relatório "Atlas da Mata Atlântica" divulgado pela Fundação SOS Mata Atlântica e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) edit

247 - O desmatamento das áreas de Mata Atlântica do Brasil cresceu 27% entre 2018 e 2019. Foram desmatados 14.502 hectares entre 1º de outubro de 2018 e 30 de setembro de 2019, comparados a 11.399 no mesmo período entre 2017 e 2018 (1 hectare equivale a 10 mil m²). É o que aponta o relatório "Atlas da Mata Atlântica" divulgado pela Fundação SOS Mata Atlântica e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) nesta quarta-feira (27), data que marca o dia do bioma.

O estado de Minas Gerais teve a maior área abatida, com 4.972 hectares destruídos, seguido pela Bahia, com 3.532, pelo Paraná (2.767) e pelo Piauí (1.558).

Alagoas e Rio Grande do Norte conseguiram zerar o desmatamento, conforme os parâmetros da ONG. (O "Atlas da Mata Atlântica" consegue mapear desmatamentos acima de 3 hectares, o equivalente a 30 mil m²).

