“Despreparado”, diz Oscar do basquete sobre Bolsonaro

"Eu achei que seria diferente. Confiei e me arrependi", disse o ex-atleta que votou em Jair Bolsonaro edit

Revista Forum - Ex-jogador de basquete e ídolo nacional, Oscar Schmidt afirmou em entrevista que se arrepende de ter votado em Jair Bolsonaro nas últimas eleições. Para o ex-atleta, que chegou a tentar carreira política em 1998, o cenário político atual não é dos melhores.

“Eu votei no Bolsonaro, tinha um otimismo danado nele, muito mais que a maioria das pessoas. Mas todos os dias o cara dá chance pro azar. Eu achei que seria diferente. Confiei e me arrependi. Ele tem mostrado ser outra pessoa, com um despreparo danado para ocupar um posto tão importante”, afirmou, em entrevista ao UOL.

Confira a reportagem completa na Revista Forum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.