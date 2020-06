Destino final de Weintraub pode ser a deportação

O ex-ministro Abraham Weintraub pode ser deportado dos EUA caso tenha usado a prerrogativa de funcionário do governo para entrar em solo norte-americano. A fuga de Weintraub foi destaque em todos os jornais do Brasil, surpreendendo até apoiadores edit

247 - A deportação pode ser o destino final de Weintraub. O ex-ministro pode ter usado a prerrogativa de funcionário de governo para entrar nos EUA. Se for confirmado o atalho diplomático, Weintraub terá de fazer as malas de volta.

A reportagem da revista Istoé destaca que “o governo dos Estados Unidos fechou as fronteiras do país para brasileiros por causa da Covid-19. A ressalva para entrada é permitida apenas para funcionários do governo com passaporte diplomático.”

A matéria ainda lembra: “caso Abraham tenha usado desta premissa para conseguir a permissão, uma norma pode fazer com que o ex-ministro seja deportado. Aqueles que “contornarem a aplicação dessa proclamação através de fraude, deturpação intencional de um fato material ou entrada ilegal serão prioridades na remoção pelo Departamento de Segurança Interna”, descreve a norma.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.