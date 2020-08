‘Deveria ficar em prisão perpétua’, diz filho do goleiro Bruno e Eliza Samudio

Em meio à polêmica por conta da contratação do jogador por um time do Acre, o Rio Branco Futebol Clube, Bruninho Samudio gravou a mensagem no último domingo, Dia dos Pais edit

247 - Filho do goleiro Bruno com a modelo Eliza Samudio, Bruninho Samudio desabafou sobre o pai no último domingo, Dia dos Pais, em um áudio enviado pela avó ao site ContilNet. “Deveria ficar em prisão perpétua”, disse o menino de 10 anos, que disse se sentir ameaçado por Bruno.

“No mínimo, ele deveria ficar em prisão perpétua, porque eu acho uma sacanagem tirar a vida de um ser humano. Não existe nenhum motivo que explique isso. Nenhum. Infelizmente ele é uma ameaça para a sociedade, e eu me sinto muito ameaçado com isso”, desabafou.

O jogador foi condenado por por homicídio triplamente qualificado de Eliza Samudio. A declaração de Bruninho é feita em meio à polêmica pela contratação do atleta por um time do Acre, o Rio Branco Futebol Clube.

Além de ter ordenado a morte e o esquartejamento de Eliza, de acordo com o entendimento da Justiça, Bruno também foi acusado de sequestro e cárcere privado do filho que teve com a modelo. Ele obteve a progressão de pena e está em regime semiaberto desde julho de 2019.

