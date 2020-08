Dicas de manutenção para seu imóvel na Praia Grande

Possuir uma casa no litoral de Praia Grande não é algo apenas altamente desejável pela grande maioria dos brasileiros: é objeto de muita procura no mercado imobiliário local. Afinal, esta é uma das praias do sudeste brasileiro que mais têm recebido destaque nacional e internacional.

Tamanha é a busca dos turistas e veranistas que este também tem sido um destino em que muitos investidores têm buscado como alternativa de investimento imobiliário. Hoje em dia, ter imóveis na Praia Grande é algo que se pensa como destino de férias e escapadelas mas, posteriormente, pode ser uma excelente alternativa também para quem está em período de aposentadoria.

Aproveite e conheça algumas dicas importantes neste post, para realizar a manutenção do seu imóvel na Praia Grande! Afinal, as propriedades no litoral muitas vezes podem estar expostas à brisa do mar e a temporada de chuvas e ventos, causando alguns dados aos imóveis. Saiba como estar atento a isso!

1. Atenção com metais e ferrugem em sua casa de praia

O ar marinho promove ferrugem e é melhor usar metais que sejam de aço inoxidável ou revestidos para proteção. Independentemente do material que sua casa possua, os metais devem ser lavados regularmente para remover os resíduos que podem causar ferrugem, especialmente a presença de maresia. Metais não resistentes devem ser pintados para proteção e você deve fazer uma verificação regular para ver se é necessário retocar ou repintar qualquer item em sua casa, especialmente no exterior. Fique atento: qualquer ferrugem encontrada, deve ser limpa e uma nova camada de proteção aplicada ao metal.

2. Cuide bem das janelas de sua casa de praia

Viver no litoral significa que você desejará usar o máximo de vidro possível nas grandes janelas e portas para garantir que possa maximizar e desfrutar as vistas. Dada a constante brisa marítima, os vidros e janelas na costa tendem a ficar sujos, abafados ou embaçados muito rapidamente e, portanto, precisam ser limpos regularmente para mantê-los limpos e claros.

3. Madeiras requerem atenção redobrada

Embora a madeira seja frequentemente preferida para casas costeiras, ela é mais sensível a elementos naturais, como água e erosão do sal. Portas de madeira, janelas e outros acabamentos devem ser verificados e tratados regularmente para evitar a deterioração e o apodrecimento da madeira.

4. Impermeabilização é uma ótima solução para problemas

Dado que a maioria das áreas costeiras tende a ser chuvosa, além dos níveis geralmente mais altos de umidade, as casas precisam ser cuidadas em termos de danos causados ​​pela água, umidade e impermeabilização. É sempre aconselhável detectar o problema antes de você comprar apartamento na Praia Grande, ou corrigi-lo assim que receber as chaves. Afinal de contas, o quanto antes você fizer os reparos em um imóvel de praia, menos danos serão causados – o que ao longo do tempo podem se tornar muito caros se negligenciados.

A umidade (junto com seus dois companheiros, os danos causados ​​pela água e o desenvolvimento de mofo) está sempre à espreita em uma propriedade à beira-mar. Para que não traga infortúnio para sua casa, seus pertences e até mesmo para sua família, você precisa fazer o que puder para minimizar sua presença. Para fazer isso, você pode seguir alguns passos; por exemplo, certifique-se de ventilar a casa adequadamente, de secar tudo nela completamente e de investir em um desumidificador para diminuir os níveis de umidade no ar.

5. Livre-se do mofo de maneira certeira!

Se você estiver interessado na compra de casas à venda em Praia Grande, lembre-se que propriedades costeiras são mais propensas ao mofo. Geralmente, quartos e outras dependências podem ficar muito úmidos se deixados fechados por longos períodos. Isso significa que o mofo pode se desenvolver em móveis e estofados, mas também em outras superfícies, incluindo paredes e armários. Além de arejar sua casa de praia, certifique-se de que ela seja limpa regularmente e todas as superfícies sejam limpas com um produto de limpeza especial para mantê-la livre de desenvolvimento de mofo.

6. Pinte e faça a manutenção de seu imóvel anualmente

O exterior de sua casa sempre precisará de manutenção cuidadosa, porque a umidade do ar e da chuva podem infiltrar-se em rachaduras na pintura e em detalhes de gesso, o que pode causar grandes danos. Use tinta de qualidade adequada para casas de praia e certifique-se de fazer pelo menos uma verificação anual para quaisquer rachaduras, danos ou áreas que precisam de atenção.

7. Esteja atento às problemas com danos solares em sua casa de praia

Uma casa de praia também pode sofrer os efeitos dos danos do sol. Certifique-se de fazer uma verificação regular e garantir que os móveis de exterior sejam armazenados longe da luz solar direta. Os tecidos geralmente tendem a desbotar sob a luz direta do sol, mas o calor também é prejudicial à mobília e à parte externa. Fique atento a rachaduras e possíveis avarias em bases da casa e escadarias que recebam a luz direta do sol.

8. Contrate o seguro certo para sua casa em Praia Grande

Uma outra forma de proteger sua propriedade à beira-mar (ou pelo menos o investimento considerável que você fez nela) é garantir que ela esteja devidamente segurada. Obviamente, você precisa adquirir um seguro residencial, pois ele lhe ajudará se seu imóvel for roubado, se precisar de reparos ou se tiver sido atingido por um desastre natural (dependendo da sua cobertura). No entanto, é provável que você precise adquirir seguro adicional (por exemplo, seguro contra inundações) para ele. Pesquise bem suas opções, para que você não acabe descoberto se um desastre natural ou outro acidente causar estragos em sua casa de praia na Praia Grande.

Embora uma casa à beira-mar possa exigir um pouco mais de manutenção, as medidas preventivas adequadas e a manutenção regular irão garantir que você possa desfrutar de sua casa na Praia Grande com alta qualidade de vida e aproveitando que por ser um destino bastante procurado, ter um imóvel nesta região está se valorizando demais e tende ainda a crescer exponencialmente em valor.

