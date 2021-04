Dicas para comprar óculos de grau online

Diversos segmentos de mercado e empresas tiveram que se adaptar às novas demandas sociais geradas pelo distanciamento provocado pela pandemia do coronavírus. Investindo cada vez mais no e-commerce, os estabelecimentos entraram de vez para o ambiente virtual, facilitando a vida do consumidor.

Para se ter uma ideia, até as óticas apresentam opções de compras online, sendo possível investir em óculos de grau sem precisar sair de casa, por exemplo.

Dessa forma, aquelas pessoas que precisariam se deslocar para comprar seus óculos ou trocar a armação, podem fazer esse processo sem sair do conforto do lar. Vale dizer que, mesmo de maneira virtual, há uma grande variedade de produtos que se adequam ao orçamento e ao gosto do consumidor.

Pensando nisso, separamos algumas dicas para garantir que você não erre na hora das compras online. Confira!

Confiabilidade

Assim como no dia a dia, é preciso estar atento em relação a procedência de determinado produto, na internet, é importante se atentar para escolha do site. Especialmente porque quando o assunto são óculos de grau, estamos tratando também da saúde de quem os usa.

Logo, no momento de escolher uma ótica online, é super importante conferir as políticas de troca e devolução da empresa, caso o produto não corresponda às suas expectativas. Além disso, verifique comentários de outros compradores. Uma dica interessante é conferir os produtos das Óticas Green, por exemplo, que são sinônimo de qualidade e confiança, sempre com ótimas condições para os clientes.

Modelo x Formato do rosto

Harmonizar o modelo de óculos com o rosto não é tarefa fácil. No entanto, é uma das etapas mais importantes da compra. Infelizmente, na internet, não é possível experimentar vários tipos e modelos. Sendo assim, vale a pena pesquisar um pouco sobre o formato do seu rosto e qual modelo se encaixa melhor.

Por exemplo: pessoas com o formato de rosto quadrado, devem apostar em contrastes das linhas com modelos arredondados, já aqueles de rosto triangular devem dar preferência às armações grandes e redondas. Se for o caso de pessoas de com o rosto redondo podem afinar a silhueta com modelos retangulares.

Tipo de lente

Óculos de grau são objetos que servem para auxiliar a vida de muitas pessoas. Isso significa que na hora da compra, é preciso ter em mente qual o melhor tipo de lente para o seu caso. Lembre-se de checar com o seu oftalmologista, isso pode ser feito durante a consulta. Geralmente, as opções são: lentes simples, bifocais ou multifocais. Porém, em alguns casos, também é possível incrementar o produto com funcionalidades, como filtro de luz azul – indicado para quem fica muito tempo em frente a telas de celular e computador – antirreflexo e hidrorrepelente.

Receita atualizada

Comprar pela internet é coisa séria e, justamente por isso, muitas óticas acabam exigindo o envio de uma cópia da receita do oftalmologista para produzir as lentes de acordo com os graus exatos e o problema ocular de cada cliente. Ou seja, tenha sempre uma versão atualizada para garantir que os óculos estejam sempre de acordo com as demandas da sua visão.

