Didier Raoult, 'pai da cloroquina', agora defende Vick Vaporub no nariz contra Covid

247 - O professor francês Didier Raoult, que ficou conhecido como "pai da cloroquina" ao difundir a incorreta informação de que o medicamento seria eficaz contra a Covid-19, publicou na última sexta-feira um vídeo de 17 minutos no qual lista supostas novas pistas para conter a pandemia.

Raoult coloca em debate a recomendação para escovar as narinas com vaselina, parafina ou Vick Vaporub. “É considerável o número de moléculas que se acumulam, que têm atividade contra esse vírus, que não custam nada e que são inofensivas. O que estamos esperando para testá-las? Não a hidroxicloroquina, estou no arquivo (...) Tem reservatório de moléculas. Teste a ciclosporina, a ivermectina... Parafina no nariz, vaselina no nariz que temos em alguns produtos, sei lá, os Vicks... Isso evita a contaminação pelo vírus no nariz, ou não?".

O perfil oficial do Vick Vaporub no Twitter destacou que "conforme mencionado no rótulo, VapoRub só deve ser aplicado no peito e na garganta para aliviar a tosse e nos músculos e articulações para dores. Não deve ser usado embaixo ou no nariz, na boca ou ingerido. Um produto à base de óleo pode entrar nos pulmões se usado de maneira inadequada".

