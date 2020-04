Dilma agradece apoio a Díaz-Canel e diz que médicos cubanos fazem falta

Em carta aberta ao presidente cubano, a ex-presidente Dilma Rousseff lamenta a negligência do governo Bolsonaro e diz que se os profissionais de saúde estivessem no Brasil, o país estaria em melhores condições para enfrentar a pandemia edit

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff encaminhou uma carta aberta ao presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradecendo pelo apoio do país ao programa Mais Médicos e lamentando a ausência dos profissionais de saúde em território nacional. Ela disse que a presença solidária no Brasil dos mais de 11.000 médicos cubanos ajudou o governo brasileiro na execução do programa, oferecendo cobertura médica a mais de 63 milhões de brasileiros.

Dilma disse: “é certo que se ainda estivessem conosco, o Brasil certamente estaria em melhores condições para enfrentar este difícil momento de grande dificuldade na área da saúde (...) Os profissionais cubanos tiveram que deixar meu país devido à negligência e falta de respeito do governo que tomou posse no ano passado.”

A ex-presidente ainda acrescentou: “aproveito esta oportunidade para reafirmar a minha admiração e respeito ao país e ao teu povo, bem como o meu firme protesto contra o bloqueio contra Cuba, comandado pelos Estados Unidos, e que é ainda mais inaceitável no momento em que o mundo está lutando contra uma pandemia.”

