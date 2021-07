“Discrimina o nordeste. Vamos dar um basta a esta perseguição”, diz governador da Bahia sobre vacina extra para fronteiras

Governador Rui Costa diz que decisão do Ministério do Saúde de distribuir doses extras para estados que fazem fronteiras discrimina o nordeste e a Bahia e falou em medidas judiciais que garantam distribuição igualitária de imunizantes edit

247 - O governador da Bahia, Rui Costa (PT), usou a sua conta no Twitter nesta quarta-feira (21) para criticar a decisão do Ministério da Saúde de distribuir doses extras para estados vacinarem contra covid-19 a população que mora em fronteiras com outros países. A iniciativa do ministério faz parte do plano de combate à disseminação de variantes do novo coronavírus.

Segundo o gestor, a decisão discrimina o nordeste e a Bahia. Rui destacou que o estado, apesar de não ser fronteira, é rota de muitos aviões e navios que desembarcam no Brasil. Ele promete se unir a outros governadores da região para tomar “medidas judiciais”.

"Manifesto indignação com mais uma decisão do Ministério da Saúde, que discrimina o Nordeste e a Bahia na distribuição de vacinas. Ontem informaram que alguns estados, que fazem divisa com outros países, receberão doses extras, com a justificativa de proteger da variante Delta", escreveu Rui Costa.

Na prática, é diminuir ainda mais o volume de vacinas que vêm para a #Bahia e para o #Nordeste, que recebem aviões e navios de fora do País. Nós, governadores, não vamos aceitar esta decisão e vamos tomar medidas judiciais para dar um basta a esta perseguição. — Rui Costa (@costa_rui) July 21, 2021

Na terça-feira (20), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve em Foz do Iguaçu (PR) para aplicar doses de vacinas na população que mora na cidade que faz fronteira com Argentina e Paraguai. Nesta semana, a iniciativa se estendeu para os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Roraima, Pará e Santa Catarina

Segundo o Ministério da Saúde, até o momento mais de 500 mil pessoas foram beneficiadas com a vacinação nas fronteiras.

