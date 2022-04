Disparo acidental de Milton Ribeiro deixa funcionária da Gol ferida

A profissional —que não teve a sua identidade revelada— teria sido atendida no próprio local edit

247 - O disparo acidental provocado pelo ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, no Aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília, nesta segunda-feira (25), deixou uma funcionária da Gol ferida, porém sem gravidade, segundo informou a companhia em contato com reportagem do portal UOL.

A funcionária foi atingida por estilhaços, mas sem nenhum ferimento grave. Ela está bem e recebendo suporte da GOL. Empresa, em comunicado

O disparo aconteceu por volta de 17h, quando ele estava no balcão da Latam. A funcionária da Gol —que estava no guichê ao lado— foi atingida por estilhaços e atendida imediatamente.

Em depoimento à PF, o ex-ministro afirmou que, depois de abrir sua pasta de documentos, pegou a arma para separá-la do carregador "dentro da própria pasta" —momento em que teria ocorrido o disparo. À corporação, Ribeiro disse que, por medo de expor sua arma de fogo publicamente no balcão, ele teria tentado desmuniciá-la dentro da pasta.

