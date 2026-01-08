DJ brasileiro é encontrado morto em praia de Portugal

247 - O DJ brasileiro Maycon Douglas foi encontrado morto nesta quarta-feira (7) na Praia do Sul, na cidade da Nazaré, em Portugal. O artista tinha 26 anos e estava desaparecido desde o dia 31 de dezembro. O corpo foi localizado próximo ao ponto onde o carro dele havia sido encontrado submerso no mar.

A informação foi confirmada pela CNN. Maycon vivia em Portugal desde a infância e ganhou projeção nacional no país ao participar da oitava edição do reality show “Secret Story – Casa dos Segredos”, exibido pela TVI.

Segundo as autoridades portuguesas, a hipótese de crime foi descartada. As investigações iniciais indicam que não há indícios de violência ou ação de terceiros no caso. O Gabinete de Psicologia da corporação foi acionado para prestar apoio aos familiares e amigos do artista.

De acordo com relatos de pessoas próximas, Maycon havia trabalhado como DJ em um bar na Nazaré na noite do desaparecimento. Após o encerramento do evento, ele teria deixado o local acompanhado de uma amiga e seguido em direção à sua residência. No dia seguinte, sem conseguir contato com o jovem, amigos passaram a procurá-lo.

Durante as buscas, os amigos utilizaram a última localização compartilhada por Maycon, que apontava para a região próxima ao farol de São Miguel Arcanjo, um dos pontos turísticos mais conhecidos da Nazaré. No local indicado, as autoridades encontraram o carro do DJ submerso no mar, a cerca de seis metros de profundidade.

O veículo estava completamente destruído devido ao impacto e não havia ninguém em seu interior. Próximo ao automóvel, os agentes localizaram apenas um casaco pertencente ao artista, o que reforçou as buscas no entorno da praia, culminando na localização do corpo.

Nas redes sociais, Maycon Douglas reunia mais de 40 mil seguidores e compartilhava conteúdos relacionados à música e à sua trajetória profissional. Em sua última publicação, feita pouco antes de desaparecer, ele escreveu uma mensagem de reflexão e expectativa para o novo ano, destacando palavras como “visão, disciplina e consistência”.

A morte do DJ gerou comoção entre fãs, amigos e colegas de profissão, que prestaram homenagens nas redes sociais e destacaram o carisma e o talento do artista, cuja carreira vinha ganhando espaço na cena musical portuguesa.