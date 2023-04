Doador de sêmen é processado na Holanda por ser pai de pelo menos 270 crianças

Apoie o 247

247 - O músico e youtuber holandês Jonathan Jacob Meijer, de 41 anos, é um influenciador digital que se apresenta como um especialista em esportes, gastronomia e beleza. No entanto, ele também é um doador de sêmen que enganou centenas de mulheres, informou o Fantástico, da TV Globo.

Jonathan está enfrentando um processo legal por ter mentido sobre a quantidade de filhos que gerou por meio de doações de esperma. Na Holanda, ele fez doações em 11 das 12 clínicas de fertilidade existentes no país, e o nome do doador permanece anônimo nos registros dessas clínicas. As mães que recebem as doações podem conhecer o doador antes da inseminação, mas as clínicas não compartilham informações entre si, o que dificulta a verificação do histórico do doador.

Há seis anos, um grupo de mães se conheceu em um site para mulheres que desejam engravidar ou que já engravidaram por meio de doação de esperma. Elas notaram que seus filhos tinham semelhanças físicas muito fortes e descobriram que todas haviam usado o sêmen do mesmo doador - Jonathan. Elas denunciaram o caso à associação de ginecologistas e obstetras da Holanda, e o caso foi divulgado pela imprensa. Desde então, um número crescente de mães identificou Jonathan como o pai biológico de seus filhos.

A regulamentação na Holanda estabelece que, no máximo, cada doador pode ter 25 descendentes, provenientes de um máximo de 12 mulheres diferentes.

O Instituto Donorkind já rastreou aproximadamente 270 descendentes de Jonathan, no entanto, o número total pode ser consideravelmente maior. Isso ocorre porque ele realizou doações em clínicas de outros países, incluindo a Dinamarca, e também doou para bancos de sêmen internacionais por meio de fóruns na internet.

