Dona da casa que viralizou com “Deise do Tombo” morre de câncer

Apoie o 247

ICL

Metrópoles — A dona da casa que Deise Gouveia invadiu ao se desequilibrar e cair, em dezembro de 2020, morreu nesta segunda-feira (30/5) em decorrência de um câncer no reto. Ana Paula Siqueira ficou conhecida após o vídeo da queda de “Deise do Tombo” viralizar.

Deise, moradora do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, caiu dentro da residência, enquanto caminhava bêbada por uma rua. O imóvel era de Ana Paula, que contou com a ajuda da jovem para se mudar para um novo imóvel mais acessível, depois da repercussão da gravação.

“É guerreira, você combateu o bom combate, você foi forte a todo tempo, mas hoje você descansou, sou grata por você ter passado em minha vida, uma história linda escrita por Deus, obrigada por tudo, sei o quanto você foi forte em todo esse tempo! Descanse em paz Paula”, escreveu Deise em seu perfil no Instagram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE