Drogas, violência doméstica e armas: filho de Cid Moreira é preso em flagrante no interior de SP

247 - Rodrigo Radenzév Simões Moreira, filho do jornalista e locutor Cid Moreira, foi preso em flagrante na manhã deste domingo (14) em uma chácara localizada no município de São Pedro, no interior de São Paulo. A prisão ocorreu após a ex-mulher dele registrar um boletim de ocorrência relatando agressões e solicitando medida protetiva.

As informações foram divulgadas inicialmente pela coluna da jornalista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles. De acordo com a Polícia Civil, a denunciante afirmou ter sido ameaçada e agredida com um revólver, o que motivou a ida dos agentes até o local indicado.

Durante a ação policial, Rodrigo foi autuado em flagrante não apenas pela denúncia de violência doméstica, mas também após a verificação de registros anteriores feitos por meio do Disque-Denúncia 181, que apontavam suspeita de venda e cultivo de drogas na propriedade.

Na chácara, os policiais apreenderam três tijolos de maconha, um pé da planta, um revólver calibre 38 municiado, outro revólver sem registro, dois simulacros de pistola, uma espingarda de pressão e a quantia de R$ 318 em dinheiro. Segundo o registro policial, o investigado afirmou que a droga seria para consumo próprio e que estava escondida sob a cama.

O caso segue sob apuração da Polícia Civil, que deve aprofundar as investigações sobre a origem do entorpecente e a posse das armas encontradas no local.

Relação familiar e disputas judiciais

Rodrigo Radenzév Simões Moreira é filho de Cid Moreira com Olga Verônica Radenzev, com quem o jornalista foi casado entre 1970 e 1972. A relação entre pai e filho sempre foi marcada por distanciamento. Em 2006, Rodrigo chegou a ingressar com uma ação judicial por abandono afetivo, mas o pedido foi negado pela Justiça.

Segundo relatos feitos ao longo dos anos, Cid Moreira teria cumprido o pagamento de pensão alimentícia até Rodrigo completar 18 anos, mas não manteve convivência próxima após o fim do casamento com Olga, quando o filho ainda era bebê.

Além de Rodrigo, Cid Moreira também era pai de Roger, adotado já na fase adulta, e de Jaciara Moreira, sua primogênita, que morreu em 2020. Atualmente, Rodrigo e Roger travam uma disputa judicial relacionada à herança do pai, movendo ações contra a jornalista Fátima Moreira, viúva de Cid, com quem ele foi casado por mais de duas décadas.