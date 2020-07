Dudu Camargo recebe intimação no SBT para depor sobre o desaparecimento de um casal de fãs

Dois adolescentes desapareceram após conversa com o apresentador do SBT pela internet edit

Saullo Brenner, Metrópoles - Policiais da DHPP foram à sede do SBT, em Osasco, São Paulo, na manhã desta quinta-feira (9/7), atrás do apresentador Dudu Camargo . De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, os agentes levaram uma intimação ao comunicador.

O documento tem o objetivo de fazer com que Dudu deponha na delegacia sobre o desaparecimento de um casal de fãs dele. Conforme Fábia, os dois adolescentes sumiram durante um período após conversarem com Dudu pela internet.

Leia mais no Metrópoles.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.