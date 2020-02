'É uma gripe, vamos passar por ela', diz ministro da Saúde sobre caso suspeito de coronavírus em SP

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, amenizou o primeiro caso de coronavírus no Brasil. “Nós vamos nos preparar da melhor maneira. Mas é preciso ter calma. É uma gripe, vamos passar por ela e colocar todas as fichas na ciência”, disse edit

247 - O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, amenizou o primeiro caso de coronavírus no Brasil. “Nós vamos nos preparar da melhor maneira. Mas é preciso ter calma. É uma gripe, vamos passar por ela e colocar todas as fichas na ciência”, disse ele ao blog do Camarotti. “E não podemos perder a noção de humanidade”. O caso é de um homem de 61 anos, que mora na capital paulista e que voltou da Itália recentemente.

De acordo com o titular da pasta, o Brasil tem características climáticas diferentes dos países do Hemisfério Norte. “Não sabe se por aqui o vírus acelera ou desacelera. Os vírus se comportam de forma diferente no Hemisfério Norte e no Hemisfério Sul. Esse é um vírus que surgiu em baixa temperatura. Pode não ter o mesmo comportamento. Pode ser para melhor ou para pior”, afirmou.

“O Brasil é um país de pessoas mais jovens e está no verão. Esse é um período pouco propício para um vírus respiratório por aqui”.