Eduardo Leite respalda prisão de mulher que bateu panela contra Bolsonaro

Governador do Rio Grande do Sul parece ter dificuldades para se afastar do bolsonarismo. Para ele, “evidências apontam que o recolhimento da manifestante foi justificado”. edit

Revista Fórum - O governador Eduardo Leite (PSDB), do Rio Grande do Sul, fez uma sequência de tuítes neste sábado (10) demonstrando estar de acordo com a prisão de manifestantes que protestava contra a motocada realizada por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em Porto Alegre.

Leite exaltou a atuação da Brigada Militar que, segundo ele, “atuou para garantir a ordem e a segurança a manifestantes de ambos os lados”. O tucano afirma que a manifestante presa fez “ameaças de agressão e desacato a policiais”.

A Brigada Militar atuou hoje para garantir a ordem e a segurança a manifestantes de ambos os lados - como pode ser visto neste vídeo. No único incidente, diante de ameaças de agressão e desacato a policiais, uma manifestante foi contida e levada à delegacia. Segue o fio 🧵 pic.twitter.com/dh6sfBzY8e July 10, 2021

Para ele, “evidências apontam que o recolhimento da manifestante foi justificado”. A manifestante já foi liberada.

O vereador Matheus Gomes (PSOL), que acompanhou a libertação da manifestante, havia cobrado um posicionamento do governador e apontado conivência diante do silêncio – o que se comprovou após o posicionamento. A sequência de tuítes mostra que, apesar de Leite tentar se colocar como um candidato de terceira via, ele ainda tem dificuldade para se afastar do discurso bolsonarista.

ATENÇÃO 📢 A cidadã presa por protestar contra a motociata de Bolsonaro em POA foi liberada, passa bem e seguirá sendo acompanhada por nós. Essa prisão foi ilegal, autoritária e violenta! O comandante maior da Brigada Militar é @EduardoLeite_ : seu silêncio é absurdo e conivente! — Matheus Gomes (@matheuspggomes) July 10, 2021

Confira a íntegra na Revista Fórum .

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.