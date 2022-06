Elefante mata idosa em ataque, volta, invade funeral e pisoteia seu corpo

Apoie o 247

ICL

247 - Uma idosa de 70 anos morreu após ser atacada por um elefante no distrito indiano de Mayurbhanj, em Odisha. O animal ainda retornou no funeral da vítima e pisoteou seu corpo.

O caso aconteceu na semana passada e foi confirmado pela polícia no último sábado (11), de acordo com informações do portal local The Print.

Maya Murmu foi atacada e pisoteada por um elefante no vilarejo de Raipal na última quinta-feira (8). O animal havia acabado de fugir de um santuário na região.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A vítima chegou a ser resgatada e levada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo ataque

Naquela noite, a família de Maya realizava os rituais de seu funeral quando o mesmo elefante reapareceu, tirou o corpo da pira onde estava e o pisoteou mais uma vez.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O animal fugiu imediatamente após o segundo ataque. Já o funeral da idosa só pode ser realizado horas depois.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE